أنصار الله: آلاف الصواريخ موجهة نحو الأعداء وعلى أمريكا وبريطانيا الاستعداد

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول الهيئة الإعلامية لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، نصر الدين عامر، إن "الولايات المتحدة وكل من يقف في صفها أعداء، وسيتم التعامل معهم على هذا الأساس بعد كل ما مارسوه من إجرام في المنطقة".

وحسب سبوتنيك، أوضح المسؤول أن "أنصار الله لا يستهدفون إلا السفن التابعة لاسرائيل ومن يقوم بالعمل الإجرامي بحماية هذه السفن"، مشددا على أن الدور البريطاني لا يختلف عن الأمريكي ويعتبر ذيلا له وملحقا لسياساته، خاصة بعد أن ورط نفسه وذهب إلى إسرائيل ودافع عنها.

وأضاف نصر الدين أن الهجوم الأمريكي البريطاني على القوات البحرية اليمنية وسقوط عدد من الجنود قتلى وجرحى سيلقى ردا حاسما في التوقيت المناسب، وما حصل مؤخرا من استهداف للقوات الأمريكية ليس إلا رداً أولياً، وعلى الغرب ببارجاته أن يستعد للرد اليمني القاسي، مبينا أن حجم العملية التي سيقومون بها يستلزم إعدادا كبيرا وجديا ولكنه لن يتأخر.

وأعاد نصر الدين التأكيد على دعم حركة "أنصار الله" لفلسطين وكل القرارات التي يتخذها الفلسطينيون اليوم، معلنا الوقوف إلى جانبهم ومنع أعدائهم من تحقيق أهدافهم مهما كانت قوتهم الإقليمية أو العالمية.

وحول المعركة الكبرى مع أمريكا، أكد نصر الدين أن "أنصار الله" لم تفتح حربا مع أمريكا وإنما هي من جاءت إلى المنطقة واعتدت على اليمن، مبينا أن لدى واشنطن أكثر من هدف في المنطقة، أولها حماية السفن الاسرائيلية، وليس آخرها توتير الأوضاع في المنطقة ومحاصرة الدول العربية والسيطرة على طرق الملاحة العالمية، موضحا أن الولايات المتحدة تفضل أن تكون هناك أزمة دولية كبيرة على أن توقف دعمها لإسرائيل.

ونفى المسؤول اليمني الاتهامات الموجه لحركة "أنصار الله" بأنها تابعة لإيران، مؤكدا أنها الذريعة الأساسية التي يستخدمها الغرب دائما، مبينا أن لديهم مواقف مشتركة ولكن ليست تبعية، حيث القرار يمني بحت والخيارات لليمن وحده خاصة وأن الضرر سيكون يمني فقط، معلنا التنسيق العالي مع فصائل المقاومة في المنطقة العربية، ولكن لكل فصيل قراره الخاص، منوها إلى أن الروابط التي تجمع اليمن مع فلسطين أكبر من تلك التي تربط إيران بفلسطين.

وأعلن المسؤول استعدادهم للحرب، مشيرا إلى عشرات آلاف الصواريخ التي يملكونها ويصل مداها لألفي كيلومتر والتي ستوجه نحو أعداء فلسطين، في إشارة إلى أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، ومنوها إلى أن تصنيعهم للصواريخ بدأ قبل سنوات من "طوفان الأقصى" وكان أساس تصنيعها هو دعم القضية الفلسطينية.