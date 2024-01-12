علماء اليمن: الرد على العدوان الأمريكي البريطاني واجب شرعًا

ياسر رشاد - القاهرة - علقت رابطة علماء اليمن على العدوان الأمريكي البريطاني قائلة: "إن الرد واجب شرعًا وحق مكفول للشعب اليمني، وأي ردع ورد بالمثل تكفله حتى القوانين الإنسانية".

وأضافت الرابطة، أنهم يؤيدون القيادة الثورية والقوات المسلحة اليمنية فيما تقدم عليها وتراه من خيارات عسكرية رادعة للعدو الأمريكي والبريطاني ومن تحالف معهم.

على جانب آخر، قالت كتائب حزب الله، إن أمريكا وبريطانيا يجهلون حجم ورطتهم، سواء بالعدوان على اليمن، أو بدعم الاحتلال في غزة.

نشر حزب الله بيان قال فيه: "إن تمسك الشعب اليمني بحقوقه، وصلابة انتمائه لمحور الخير، دفع الاستكبار الأمريكي إلى وضعه في دائرة الاستهداف منذ سنوات عبر أدواته من أعراب الخليج، وعلى الرغم من تعرض هذا الشعب الأبي لجرائم إبادة، لا تختلف عما يجري اليوم في غزة، إلا أنه خرج منتصرًا بقوة واقتدار كبيرين، بل وسع مهام واجباته، لتصل يده إلى كيان المستكبرين الغاصب نصرة لفلسطين.

أضاف البيان، أن العدو الأمريكي البريطاني وأعوانه يجهلون حجم ورطتهم سواء في الاعتداء على يمن الصمود، أو بدعمهم للجرائم الصهيونية في غزة، وما ستؤول إليه مصالحهم جراء هذا الطغيان والغطرسة.

أكد حزب الله، أن دفاع محور الخير عن غزة وأطفالها، وفلسطين وقدسها، لن تثنيه عمليات القصف والاغتيال عن مواصلة المقاومة وأداء واجبه تجاه الشعب الفلسطيني، وستسمر عمليات استنزاف الأعداء عسكريًا، وأمنيًا، واقتصاديًا، حتى إضعاف نفوذهم وطردهم من المنطقة بقوة الله وعزته.

لفت البيان إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق ستبقى على العهد في مساندة قوى المحور بكل ما تملك، لا سيما يمن العزة، وستتبنى أي قرار يتخذه شعبها الأصيل، وقيادته المجاهدة.