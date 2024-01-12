حزب الله: أمريكا وبريطانيا يجهلان حجم ورطتهما بالعدوان على اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - قالت كتائب حزب الله، إن أمريكا وبريطانيا يجهلان حجم ورطتهما، سواء بالعدوان على اليمن، أو بدعم الاحتلال في غزة.

نشر حزب الله بيانًا قال فيه: "إن تمسك الشعب اليمني بحقوقه، وصلابة انتمائه لمحور الخير، دفع الاستكبار الأمريكي إلى وضعه في دائرة الاستهداف منذ سنوات عبر أدواته من أعراب الخليج، وعلى الرغم من تعرض هذا الشعب الأبي لجرائم إبادة، لا تختلف عما يجري اليوم في غزة، إلا أنه خرج منتصرًا بقوة واقتدار كبيرين، بل وسعّ مهام واجباته، لتصل يده إلى كيان المستكبرين الغاصب نصرة لفلسطين.

أضاف البيان، أن العدوين الأمريكي البريطاني وأعوانهما يجهلان حجم ورطتهما، سواء في الاعتداء على يمن الصمود، أو بدعمهما للجرائم الصهيونية في غزة، وما ستؤول إليه مصالحهما جراء هذا الطغيان والغطرسة.

أكد حزب الله أن دفاع محور الخير عن غزة وأطفالها، وفلسطين وقدسها، لن تثنيه عمليات القصف والاغتيال عن مواصلة المقاومة وأداء واجبه تجاه الشعب الفلسطيني، وستسمر عمليات استنزاف الأعداء عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا، حتى إضعاف نفوذهم وطردهم من المنطقة بقوة الله وعزته.

لفت البيان إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق ستبقى على العهد في مساندة قوى المحور بكل ما تملك، لا سيما يمن العزة، وستتبنى أي قرار يتخذه شعبها الأصيل، وقيادته المجاهدة.