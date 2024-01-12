ربطوه بالحبال وهشموا رأسه.. "جثة اللاندهور" تفضح جريمة الزوجة والعشيق بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث مركز شرطة البرلس في كفر الشيخ، القبض على ربة منزل أربعينية وعشيقها في نهاية العقد الثالث من العمر لاتهامهما بقتل زوج الأولى عمدًا بعد اتفاقهما سويًا على التخلص منه بسبب علاقة غير شرعية بينهما.

تفاصيل القصة تبدأ بتلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة البرلس بلاغًا من أهالي بعثورهم على جثة مجهولة الهوية مكبلة اليدين وحول الرقبة، ومهشمة الرأس طافية بترعة اللاندهور في نطاق مركز البرلس.

انتقل المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، وقوة من رجال المباحث والمركز إلى مكان الواقعة محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الخامس من العمر، ويرتدي بلوفر أزرق، وبنطال "ترنج"، ومكبل اليدين بالأحبال، وحول الرقبة وفق البلاغ الوارد للمركز.

وبتكثيف التحريات تبين أن الجثة للمدعو "عبدالله.م.ا"، 55 عامًا، فلاح، ويقيم بقرية كوبري 10 التابعة لمركز الحامول، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وبعد العرض على اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أمر بتشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم محمد عماد عامر، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، ومعاونيه النقباء محمد يوسف، ومشرف سكين، ومصطفى زهران، وأحمد عجينة، وأشرف الرفاعي لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن وراء الواقعة المدعو "محمد.ش"، 39 عامًا، فلاح، ويقيم بقرية أبوشعلان التابعة لمركز بلطيم، والمدعوة "أم هاشم.م.إ"، 40 عامًا، ربة منزل، وزوجة المجني عليه، وتقيم بنفس عنوان زوجها، وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينهما جعلتهما يتفقان سويًا على التخلص منه ليخلو لهما الجو بعد وفاته.

ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتما بما أسفرت عنه التحريات وعملية الضبط أقرا بصحتها فيما قررت المتهمة أنها لم تقصد قتل زوجها ووافقت على التخلص منه بعد إصرار من المتهم بعد منع الزوج المجني عليه من الخروج للمنزل للعمل في الأراضي الزراعية.

حُرر بذلك المحضر رقم 148 لسنة 2024 إداري مركز شرطة البرلس، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.