تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. أوراق التقدم للقبول للترم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تفتح الجامعات الخاصة والأهلية، غدا السبت، باب التقدم للفصل الدراسي الثاني، بنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، ولمدة أسبوعين.

ويوضح "الخليج 365" الأوراق المطلوبة للالتحاق، على النحو التالي:

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور.

- (6) صور شخصية خلفية بيضاء مطبوع عليها اسم الطالب بالكامل.

- عدد (3) صور لبطاقة الرقم القومي.

- أصل شهادة الثانوية العامة + (3) صور منها.

- أصل شهادة الميلاد (حديثة) مدون بها الرقم الثلاثي+ (3) صور منها.

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