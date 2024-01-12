أسطول من معدات النظافة.. حملات لغسل الميادين والممشى السياحي بشرم الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، حملات نظافة مكثفة بكافة قطاعات المدينة، لتظهر بالمظهر الحضاري اللائق بها كأحد أهم المدن السياحية بجنوب سيناء.

قال اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن أعمال النظافة بالمدينة تجري من خلال شركات متخصصة في هذا الشأن، وتستخدم أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بجمع ونقل وتدوير المخلفات، والتي تعمل على أعلى مستوى بما يتماشى مع طبيعة المدينة البيئية الخضراء الصديقة للبيئة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الحملات استهدفت غسل وكنس الممشى السياحي بطول 12 كيلومترات، وعرض 10 أمتار، على جانبي طريق السلام، والذي يعد متنفس ترفيهي وسياحي متكامل، لكونه يضم عددًا من المحلات والبازارات السياحية، ومسارات للمشاة والدراجات والكافيهات، ومسرحاً مكشوفاً، ومنطقة شلالات مائية، وأكشاك، ومنطقة ألعاب للأطفال، وأماكن ترفيهية.

وأكد أنه جرى غسل وتجميل النصب التذكاري لحادث سقوط الطائرة الفرنسية " فلاش اير"، الذي أقيم بمنطقة الفنار، ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال وفد دبلوماسي من السفارة الفرنسية، وأهالي ضحايا الحادث الأليم، لإقامة حفل التأبين السنوي خلال الفترة من 17 حتى 20 من شهر يناير الجاري.

وأشار إلى أن أعمال النظافة اليومية تجري يوميًا على مدار الـ 24 ساعة بكافة قطاعات المدينة، ونقل المخلفات إلى المقالب المخصصة لفرزها، والبدء في إعادة تدويرها وفقًا للمعايير البيئة الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل المدينة

وأضاف أنه يجري متابعة أعمال شركات النظافة على مدار الشفتين الصباحي والمسائي، للتأكد من الالتزام بكافة البنود والاشتراطات المتفق عليها في طرق الجمع والنقل للمخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق، وتنظيف الشوارع والشواطئ والحدائق والميادين، وجمع المخلفات الزراعية، وذلك وفقًا لتعليمات اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة الدورية لمنظومة النظافة داخل شرم الشيخ، لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بها.