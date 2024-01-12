البانوبي رئيسًا لقسم جراحة التجميل بطب بنين الأزهر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور طارق محمود يوسف البانوبي، الأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب البنين بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

ويعد الدكتور طارق البانوبي أحد أكبر أساتذة جراحة التجميل والحروق في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ونجح في إجراء عملية جراحية ومعقدة لمدافع النادي الأهلي محمد عبدالمنعم وهي عبارة عن إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف، في نوفمبر 2022.

وانطلقت في الأول من يناير الجاري، امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط متابعة من رئيس الجامعة ونوابه.

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