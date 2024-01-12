الاتحاد الأوروبي يبحث إرسال قوة بحرية لحماية السفن في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

ستبحث دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء القادم، إمكانية إرسال قوة بحرية أوروبية للمساعدة على حماية السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.

وقال مسؤولون أوروبيون لوكالة فرانس برس إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لاستكمال الائتلاف الذي شكلته الولايات المتحدة ويضم عدداً من الدول الأعضاء فيه دون أن يتم تحديد حجم المهمة الأوروبية وتشكيلتها.

من جانبها أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز الجمعة، أن إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

وقالت خلال مؤتمر صحفي "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينشئ مهمة جديدة"، مؤكدة أنه إذا ما أقر ذلك فإن "إسبانيا لن تشارك في البحر الأحمر، لأنها تشارك حاليا في 17 مهمة أخرى".