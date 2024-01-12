مصرع سيدة دهسها ميني باص داخل موقف فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية، من ضبط سائق مينى باص، وذلك بعد الاصطدام بسيدة حال وقوفها داخل موقف السيارات أثناء الرجوع إلى الخلف ودهسها.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد عمر عويس، مأمور مركز شرطة الجمالية، من مستشفى الجمالية المركزي بوصول "سمية.م"،59 عاما، موظفة بمعهد فتيات الجمالية الأزهري ومقيمة بندر الجمالية "جثة هامدة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية إلى المستشفى وبسؤال زوجها "محمد.ع.إ"، 60 عاما، عامل، ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء وقوف زوجته بموقف"صان الحجر" الكائن ببندر الجمالية، اصطدمت بها السيارة رقم "ي. ر 3278"، ميني باص قيادة "محمود.ا.ا"، 32 عاما، سائق ومقيم بندر ميت سلسيل حال رجوعه إلى الخلف، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى ذلك.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط قائد الميني باص والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه وقدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.