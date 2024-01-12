بيان مسيرات صنعاء: العدوان هلى اليمن لن يزيدنا إلا إيماناً وإصراراً على موقفنا بنصرة فلسطين

رأى بيان مليونية "الفتح الموعود والجهاد المقدّس" في صنعاء، أن "العدوان على اليمن يُمثّل دعماً للكيان الصهيوني لمنعنا من نصرة فلسطين، وهذا العدوان لن يزيدنا إلا إيماناً وإصراراً على موقفنا بنصرة إخواننا في فلسطين".

وشدد بيان المليونية، على أن "أميركا وبريطانيا تورطتا بالعدوان وورطت معهما بعض الدول، ونحن نعلن تأييدنا ومباركتنا لانطلاق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مفوضين قائدنا في كل الخيارات والقرارات".