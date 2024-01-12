الهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الاوسط: موقف تركيا تجاه إسرائيل يتسم بالنفاق ويتجلى بالعلاقات التجارية بينهما

أشارت الهيئة الوطنية الارمنية في الشرق الاوسط، في بيان، الى أن "محكمة العدل الدولية بدأت اليوم في لاهاي، مناقشة قضية الإبادة الجماعية التي أثارتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل. وقد أعرب عدد من الدول، بما في ذلك تركيا، عن دعمهم لمبادرة جنوب أفريقيا".

ولفتت الهيئة، الى أنه "لا بد من الإشارة أن تركيا تفتقر إلى المكانة الأخلاقية لاتهام الدول الأخرى بالإبادة الجماعية حتى تعترف بمسؤوليتها عن الإبادة الجماعية للأرمن وتقدم تعويضات للشعب الأرمني. اذ ان جرائم الإبادة الجماعية لاتسقط مع مرور الزمن".

وذكرت أن "جرائم الابادة التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بحجة الدفاع عن النفس، تستحق الإدانة بنفس القدر، وكذلك موقف تركيا المندد بهذه الجرائم. إن موقف تركيا تجاه إسرائيل يتسم بالنفاق، ويتجلى ذلك في علاقاتها التجارية مع إسرائيل، بما في ذلك توريد احتياجات الجيش الإسرائيلي".

ورأت أن "تصريحات تركيا المنتقدة والمدينة لسلوك إسرائيل يتم تقويضها بشكل أكبر من خلال إنكارها للإبادة الجماعية الأرمنية ودعمها الكبير لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها أذربيجان ضد الشعب الأرمني في كاراباخ/آرتساخ. بالإضافة إلى ذلك، تستمر تركيا في استخدام القوة لانتهاك حقوق الشعب الكردي وسلامة أراضي الدول المجاورة لها".

وأضافت الهيئة، أن "الاستمرار في إراقة الدماء يهدد بتوسيع رقعة العمليات العسكرية، ويهدد الاستقرار في المنطقة، وينشر المأساة الإنسانية الناتجة عنها. ولا بد من اتخاذ خطوات سريعة لوقف العمليات العسكرية والكارثة الإنسانية، والبدء بعملية التسوية السلمية يتوافق عليه طرفا الصراع".