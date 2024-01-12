بري استقبل ماغرو وعرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية مع لامي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو حيث جرى عرض لآخر التطوارات والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما عرض بري الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين خلال إستقباله وزير خارجية حكومة الظل البريطانية المعارضة دايفيد لامي بحضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى.

بدوره، لفت لامي، الى أنني "سعيد أن أكون في هذا الوقت في بيروت لألتقي رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، جئت مع رسالة بسيطة هي أننا لا نريد ان نرى التصعيد والعنف في غزة ان يتمدد ونتطلع الى حل سياسي لما يحصل والى تطبيق للقرار الأممي رقم 1701 ولتهدئة الأمور بدل التصعيد".

وأشار الى أنني "انا سعيد أن زيارتي جاءت اعقاب زياره الموفد الاميركي وأملي كبير ان نشهد حلاً لهذه الازمة والى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف حمام الدم الحاصل هناك وكما نأمل أن يعود الهدوء الى هذا الجزء المهم من الشرق، هذه هي الرساله التي جئت بها".

كما عرض بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال استقباله الوزير السابق غازي العريضي.