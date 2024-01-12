الحواط التقى الراعي: لضرورة تطبيق القرارين 1701 و 1559 لنزع فتيل الحرب وإبعادها عن لبنان

عرض عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط التطورات المحلية والإقليمية مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وتناول البحث ٣ نقاط أساسيةK سبل حماية لبنان ، وضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لتأمين حضور لبنان في مفاوضات ترتيب المنطقة، والازمة المعيشية وهموم وحاجات الناس خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تفعيل الضمان الاجتماعي.

وشدد الحواط على ضرورة تطبيق القرارين الدوليين ١٧٠١ و ١٥٥٩ لنزع فتيل الحرب وإبعادها عن لبنان وتوفير الحماية المطلوبة للبنانيين وإعادة السيادة للدولة بحيث لا يكون سلاح خارج الشرعية ويعود قرار الحرب والسلم وعلاقات لبنان الخارجية بيد الشرعية اللبنانية.

وطالب الحواط بالاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية ليواكب المرحلة الدقيقة والحساسة من حاضر لبنان والمنطقة ، وحتى يكون لبنان معه حاضرا على طاولة المفاوضات فلا تأتي الحلول على حسابه.

وفي الشأن الاجتماعي الضاغط على اللبنانيين شدد على ضرورة تفعيل عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤكداً التواصل مع المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي لاطلاق مبادرة تعزز هذا الصندوق وتؤمن التغطية الصحية للمشتركين.

ولفت إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام عمل الإدارات والمؤسسات ويفتح باب السيادة والاستقرار والاصلاح.