سليم عون: مبروك أو "نعيماً" لكل من تساهل بإستباحة الدستور

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "مبروك أو نعيماً لكل من تساهل بإستباحة الدستور، وسمح بالسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية، أكان بالمشاركة أو بالتغطية أو بالسكوت، أكان عن معرفة أو عن جهل، عن حقد أو عن غباء، النتيجة واحدة وهي أخطر مما تتصورون".

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