دولة عربية دعمت الولايات المتحدة في ضرباتها ضد الحوثيين.. والجماعة اليمنية تستهدف بوارج أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة نفذت بالتعاون مع بريطانيا وبدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف للحوثيين في اليمن.

وتابع بايدن خلال كلمة له اليوم الجمعة، أن الاهداف هي ما كان يستخدمه الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر.

ولفت إلى أن الضربات تأتي ردا مباشرا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، فإن هجماتهم عرضت الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر.

وأوضح أن أكثر من 50 دولة تأثرت في 27 هجوما للحوثيين على الشحن التجاري الدولي وتعرضت أطقم أكثر من 20 دولة للتهديد أو أخذوا كرهائن.

وأشار إلى أن أكثر من 2000 سفينة اضطرت إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب عبور البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.

وأكد بايدن " لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية"، فإن الضربات على الحوثيين رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائها لن يتسامحوا مع الهجمات وتعريض حرية الملاحة للخطر.

وأوضح أن الرد الدولي على هجمات الحوثيين المتهورة كان حازما وموحدا، فقد " أصدرنا مع 13 من الحلفاء والشركاء تحذيرا بأن المتمردين الحوثيين سيتحملون العواقب إذا لم تتوقف هجماتهم".

أول رد من الحوثيين

على الجانب الأخر، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية المعروفة بالحوثيين، صباح اليوم الجمعة، إنها ترد بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، وذلك تزامنا مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا عملية عسكرية لقصف أهداف للجماعة في اليمن.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" على موقع "إكس"، علي القحوم، إن "القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأميركية البريطانية في البحر الأحمر".

وأضاف القحوم عبر حسابه بموقع "‘إكس": "حرب مستعرة في البحر الأحمر واستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية بريطانية والقادم أعظم".