افتتاح أول مشروع لتوليد طاقة الرياح على ارتفاعات عالية في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مجموعة هندسة الطاقة الصينية، بدء تشغيل أول مشروع تجريبي في الصين لتوليد طاقة الرياح على ارتفاعات عالية، والمتصلة بشبكة الطاقة الوطنية، وذلك في محافظة جيشي بمقاطعة آنهوي.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، في تقرير لها، إن المشروع يمتاز بقدرته على استغلال طاقة الرياح في نطاق ارتفاعات تتراوح بين 500 و3000 متر، مع قدرة إجمالية تبلغ 4.8 ميجاوات.

وتعتمد تقنية المشروع على استخدام مظلة ترتفع بواسطة منطاد هيليوم إلى ارتفاع يتجاوز 500 متر، حيث تتقاطع مع الرياح القوية، ويتم بعدها تحويل حركة المظلة التي تدفعها الرياح إلى طاقة كهربائية عبر كابل متصل بمولد على الأرض.

ويشمل المشروع تقنيتين رئيسيتين لتوليد الطاقة على ارتفاعات عالية، توليد الطاقة في الفضاء وعلى سطح الأرض.

يعكس هذا المشروع الجديد التزام الصين بتطوير تقنيات مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة، ويمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية.