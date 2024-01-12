بعد الحرب على اليمن.. ارتفاع أسعار النفط 2%

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت اليمن لضربات عسكرية شنتها قوات الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين أمس، تسببت في ارتفاع لأسعار النفط اليوم الجمعة الموافق 12 يناير.

وتصدرت اليمن وأسعار النفط محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، حيث تتأثر أسعار النفط بالهجمات العسكرية في الشرق الأوسط والتي تزداد أطرافها يوم تلو الآخر.

ووفق لوكالة "رويترز" فقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، اليوم، مع تصاعد الأحداث في اليمن حيث ضربت الولايات المتحدة وبريطانيا مواقع للحوثيين في اليمن، رداً على الهجمات التي قامت بها الجماعة المتحالفة مع إيران على السفن التجارية بالبحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي، بسبب الحرب على غزة وجرائم الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني الإسرائيلي على أهل فلسطين.

ونشرت وسائل إعلام يمنية، أن ضربات التحالف الأمريكي البريطاني استهدفت مواقع في صنعاء، والحديدة، وصعدة، وتعز.

أسعار النفط



فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3 في المائة إلى 79.22 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار أو 2.5 في المائة إلى 73.82 دولار بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش.

وأشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أن أسعار النفط التي زادت بأكثر من اثنين في المئة، اليوم الجمعة، تزداد المخاوف من حدوث مزيد من التعطيل في حركة الشحن، ومن تحول الصراع إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقا.

