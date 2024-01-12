اليمن.. المشاط في مليونية جماهيرية ويهدد أمريكا وبريطانيا "لن تفلتا من العقاب"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن مهدي المشاط، أن العدوان الأمريكي البريطاني يهدد السلام والأمن الدوليين.

وأضاف رئيس المجلس السياسي الأعلى في بيان له خلال المليونية التي انطلقت ظهر اليوم في اليمن تحت عنوان مسيرة "الفتح الموعود والجهاد المقدس": " ما تعرض له الوطن، فجر اليوم، من اعتداء أمريكي بريطاني غادر وسافر، عدوان غير مشروع ولا مبرر ومخالف لكل القوانين الدولية، والمهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين.

وأضاف، أن هذا العدوان امتدادا للاستهداف الأمريكي الغادر للقوات البحرية اليمنية، وللعدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني على أهل غزة، وللعدوان الذي يشن على اليمن منذ مارس 2015م وهو في الوقت ذاته سلوك وقح وفج مدان ومرفوض، وهذا الاعتداء هو المهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين كما أنه يعرض المنطقة لمخاطر حقيقية يتحمل تبعاتها الأمريكي والبريطاني والصهيوني.

وأكد المجلس، أن الرد اليمني مشروع في إطار الدفاع المقدس عن اليمن وسيادته واستقلاله وحرية قراره، وعلى الأمريكي والبريطاني عدم الاعتقاد بأنهما سيفلتان من عقاب قواتنا المسلحة البطلة فلن تطول فرحة المعتدين وسيكون بعون الله والتوكل عليه النصر والفتح المبين لشعبنا اليمني العزيز.

وقال البيان، إن التواجد الأمريكي والبريطاني ومن تحالف معهم تحت حجج كاذبة في البحر الأحمر و باب المندب مرفوض، ومخالف لكل القوانين وهو تهديد مؤكد للملاحة الدولية والجمهورية اليمنية معنية بالتعامل معه بالصورة المناسبة، وتتمسك الجمهورية اليمنية بما أعلنته عند بدء عمليتها البحرية بإنهاء الحصار وإيقاف العدوان وحرب الإبادة على غزة وإدخال المواد الغذائية والعلاج والمحروقات وكل وسائل الحياة.

وأكد البيان، على استمرار الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة في البحر الأحمر وباب المندب بمنع مرور السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع للموانئ الفلسطينية المحتلة مهما كان الثمن، ونشكر كافة الدول وحركات المقاومة وكل أحرار العالم الذين وقفوا مع اليمن ضد العدوان الأمريكي البريطاني

وأثمنت اليمن، مواقف الدول التي رفضت المشاركة في العمليات الأمريكية والدول الرافضة والتي أدانت العمليات الأمريكية البريطانية، مشيرة إلى أن حماية البحر الأحمر هو حق سيادي للدول المشاطئة للبحر الأحمر.

ودعا البيان أحرار العالم، لإدانة العدوان الأمريكي البريطاني السافر والغادر والجبان على اليمن والذي يدل على العقلية الاستعمارية المنقرضة في ظل عجز مجلس الأمن وبقية المؤسسات الدولية عن القيام بواجباتها، ونحث على استهجان قرارات مجلس الأمن المتواطئة مع العدو الصهيوني، وتوسيع التعبئة العامة دفاعاً عن اليمن وعن فلسطين وحماية للموقف اليمني المنطلق من الموقف الديني الجهادي المقدس المعبر عن إرادة الشعب اليمني الحر.

وأضاف البيان، نحيي أحرار الأمة العربية والإسلامية الذين عبروا عن تضامنهم مع الجمهورية اليمنية، ونبارك للشعب اليمني حلول شهر رجب الأصب و جمعة رجب المباركة.