انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. هجمات اليمن وموقف العراق منها وتحذيرات من تبعات اخراج القوات الاجنبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يحذر من تبعات اخراج القوات الاجنبية بالقوة.. ويقلل من اهمية التفاوض مع الحلبوسي لتشكيل مجالس المحافظات. = الاتحاد الوطني يؤشر نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل.. ويكشف عن اتفاق لتعديل حصة الإقليم في الموازنة.



= الكشف عن اكبر سرقة بتاريخ العراق.. خسائر بالمليارات جراء فرق العملة.. والمستفيد الوحيد جهات متنفذة. = الكشف عن اكبر سرقة بتاريخ العراق.. خسائر بالمليارات جراء فرق العملة.. والمستفيد الوحيد جهات متنفذة.