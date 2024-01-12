ميدفيديف: نشر قوات بريطانية في أوكرانيا إعلان للحرب على روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حذر الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي ديمتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، من أن موسكو ستعد أي تحرك من بريطانيا لنشر فرقة عسكرية في أوكرانيا بمثابة إعلان حرب على روسيا، بحسب رويترز.

وأدلى ميدفيديف، وهو حليف بارز للرئيس فلاديمير بوتين، بهذه التصريحات رداً على زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف للإعلان عن زيادة التمويل العسكري لمساعدة أوكرانيا على شراء طائرات مسيّرة عسكرية جديدة.

وقال ميدفيديف عبر تطبيق تليجرام “آمل أن يفهم أعداؤنا الأبديون، البريطانيون المتغطرسون، أن نشر فرقة عسكرية رسمية في أوكرانيا سيكون بمثابة إعلان حرب على بلادنا".

ويقول دبلوماسيون إن تصريحات ميدفيديف العلنية المتكررة حادة الصياغة تعطي مؤشراً على تفكير متشدد في أعلى مستويات الكرملين. وتساءل في تصريحاته عن شعور الرأي العام الغربي إذا تعرض وفد سوناك لقصف بالذخائر العنقودية في وسط كييف، وهو أمر قال إنه حدث أخيراً لمدنيين روس في مدينة بيلغورود.

وتقع بيلغورود في جنوب روسيا قرب الحدود الأوكرانية واستهدفت عدة مرات بصواريخ وطائرات مسيّرة من أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية.