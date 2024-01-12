بيان عاجل من مصر بشأن الهجوم الجوي الأمريكي البريطاني على اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعربت الخارجية المصرية عن قلقها بشأن الهجمات الجوية التي شنتها أمريكا وبريطانيا على مواقع للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وفي بيان صدر عنها اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية إن مصر تعرب عن قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن، داعيةً لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.

واعتبرت مصر، حسبما ذكر بيان وزارة الخارجية أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشراً واضحاً على ما سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية المصرية، على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.