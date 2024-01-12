أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الجاهزية "للردع والرد واليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن". وأشار إلى أنه "كلما طالت الحرب على أهلنا في غزة كلما كان لدينا الكثير من المفاجآت، وستظهر في الوقت الذي يختاره السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع بحكومة صنعاء: جاهزون للردع والرد وكلما طالت الحرب على غزة كان لدينا الكثير من المفاجآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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