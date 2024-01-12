الخزانة الأميركية: إدراج شركتين في هونغ كونغ والإمارات بقائمة العقوبات لصلتهما بفيلق القدس الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن "إدراج شركتين في هونغ كونغ والإمارات في قائمة العقوبات لصلتهما بفيلق القدس الإيراني". ولفتت إلى "أننا أدرجنا 4 سفن تابعة للشركتين اللتين تدعمان الحوثيين وهجماتهم بالبحر الأحمر"، موضحة "أننا نواصل اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة التي تمول الحوثيين".

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