كيربي: لا نسعى إلى نزاع مع إيران ولا يوجد سبب لحدوث تصعيد يتجاوز ما حدث بالأيام الأخيرة

أشار الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، عبر شبكة "إم إس إن بي سي"، إلى "أننا لا نسعى إلى نزاع مع إيران. لا نسعى إلى تصعيد ولا يوجد سبب لحدوث تصعيد يتجاوز ما حدث في الأيام الأخيرة"، وذلك في تعليق على الضربة الأميركية البريطانية الأخيرة في اليمن ضد حركة "أنصار الله".

وفي حديث آخر لقناة "الجزيرة"، لفت كيربي إلى "أننا ما زلنا نقيم الضرر الذي ألحقناه"، معتبرًا أنّه "لا بد أن يوقف الحوثيون هجماتهم ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية سفننا"، مشيرًا إلى أنّ "الطرف المسؤول عن التصعيد وزيادة التوتر هو الحوثيون ومن يدعمهم في إيران".