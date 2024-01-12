سوناك وزيلينسكي يكشفان عن اتفاق ثنائي «غير مسبوق»

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته العاصمة الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاق أمني ثنائي مدته عشر سنوات، وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه "غير مسبوق".

وطالب سوناك، الذي أراد توجيه "رسالة" بهذه الزيارة المفاجئة، باستمرار المساعدات الغربية الضرورية لكييف.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن أوكرانيا "ليست وحيدة" ولن تكون كذلك "أبدا".

وتشعر كييف بالقلق من تردد حلفائها الأوروبيين والأميركيين، بسبب الخلافات السياسية الداخلية، في منحها المزيد من المساعدات العسكرية والمالية.

من جهته، أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بـ"الاتفاق الأمني غير المسبوق" المبرم مع بريطانيا.

وقال زيلينسكي "هذا ليس إعلانا بسيطا. إنه حقيقة ستؤتي ثمارها بفضل تعاوننا".

يأتي النص في أعقاب وعود بإبرام اتفاقيات ثنائية قطعتها دول مجموعة السبع في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس العام الماضي.

والمملكة المتحدة هي أول دولة تتوصل إلى اتفاق ثنائي نهائي مع أوكرانيا، بحسب الحكومة البريطانية.

- آلاف المسيّرات

وكشف ريشي سوناك، خلال الزيارة، عن زيادة المساعدات العسكرية وتسليم آلاف الطائرات المسيّرة.

وقال "نحن أحد أهم الداعمين لأوكرانيا، خاصة في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية".

وستصل قيمة المساعدات العسكرية البريطانية للعام 2024/2025 إلى 2,5 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه إسترليني عن العامين السابقين.

بذلك، يصل إجمالي المساعدات البريطانية لأوكرانيا إلى ما يقرب من 12 مليار جنيه إسترليني (14 مليار يورو).

وأضاف سوناك أن هذا الدعم يتماشى مع "خطورة الوضع هنا" و"تصميمنا" على دعم أوكرانيا، لافتا إلى أن هذه هي زيارته الخارجية الأولى هذا العام والأولى لزعيم أجنبي إلى أوكرانيا.

تأتي زيارته غداة تحذير الرئيس الأوكراني من أن أي "توقف" في الدفاع عن بلده.

والدعم البريطاني الجديد موجه لتوفير صواريخ بعيدة المدى ووسائط دفاع جوي وذخيرة المدفعية ووسائل أمن بحري.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن ما لا يقل عن 200 مليون جنيه إسترليني مخصصة "لتوريد وإنتاج آلاف المسيّرات العسكرية بسرعة"، ولا سيما "طائرات مراقبة مسيّرة، وطائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى، ومسيّرات بحرية".

ووفق لندن، ستكون هذه "أكبر عملية تسليم مسيّرات إلى أوكرانيا من أي دولة أخرى"، وسينتج معظم هذه المسيّرات في المملكة المتحدة.