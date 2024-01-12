رئيس وزراء فرنسا المثلي يعين "حبيبه" وزيرًا للخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

في الساعات الأولى أمس الخميس، أعلن أليكسي كولر الأمين العام لقصر الإليزيه، تسمية ستيفان سيجورني وزيرا جديدا للخارجية الفرنسية، وذلك ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.

وأثار تعيين ستيفان سيجورني، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام، وذلك نتيجة العلاقة التي تربطه برئيس الوزراء جابرييل أتال البالغ من العمر 34 عاما، حيث يربطهما عقد مدني منذ 2017 قبل أن يعلن سيجورني عام 2018 عن مثليته الجنسية، لتنتقل العلاقة من الفراش إلى طاولة مجلس الوزراء.

وانتقد نشطاء على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، توتير سابقا قرار التعيين، منوهين على العلاقة التي تربط رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجديد.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين الثلاثاء الماضي وزير التعليم جابرييل أتال، رئيس وزراء جديدا، ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا، وذلك خلفا لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن، البالغة من العمر 62 عاما.