الولايات المتحدة تدرس إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن تدرس إعادة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".

وقال كيربي في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الجمعة: "نراجع ذلك الآن. ونحن لم نقرر ما إذا سنلغي (القرار السابق بحذف الحوثيين من القائمة المذكورة) أم سنغيره مرة أخرى، ولكن بوسعي أن أقول إننا ندرسه بجدية".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أدرجت "أنصار الله" على قائمة التنظيمات الإرهابية في يناير 2021، قبل أيام من ترك ترامب مهام الرئيس.

وفي فبراير 2021 اتخذ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرار حذف الحوثيين من قائمة الإرهاب.

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المناطق باليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات حركة "أنصار الله" على سفن تجارية في البحر الأحمر.