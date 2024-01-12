انت الان تتابع خبر مقتل واصابة عدد من الجنود الاتراك شمالي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "خمسة جنود أتراك قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباك مع مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق".

وأضافت أن "12 مسلحا كرديا قتلوا أيضا في الاشتباكات".

والأربعاء أعلنت الدفاع التركية تحييد عنصرين من تنظيم "بي كي كي" بمنطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "محاربة الإرهاب مستمرة بكل فعالية وإصرار للقضاء عليه في منابعه".

وفي 17 نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.