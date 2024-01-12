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مقتل واصابة عدد من الجنود الاتراك شمالي العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "خمسة جنود أتراك قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباك مع مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق".

وأضافت أن "12 مسلحا كرديا قتلوا أيضا في الاشتباكات".

والأربعاء أعلنت الدفاع التركية تحييد عنصرين من تنظيم "بي كي كي" بمنطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "محاربة الإرهاب مستمرة بكل فعالية وإصرار للقضاء عليه في منابعه".

وفي 17 نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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