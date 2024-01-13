ضربات أميركية جديدة استهدفت مواقع للحوثيين في صنعاء

أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن ضربات أميركية بريطانية جديدة استهدفت العاصمة صنعاء، غداة ضربات شنّتها واشنطن ولندن على مواقع عسكرية للحوثيين ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر.

ولاحقًا أوضحت أن الضربات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة.

من جهتها، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية ان "القوات الاميركية نفذت ضربة ضد موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن فجر اليوم".

وتأتي هذه الضربات لليلة الثانية على التوالي في أعقاب أسابيع استهدف خلالها الحوثيّون سفنًا تجاريّة يؤكدون أنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا مع إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول.