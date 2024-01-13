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مصرع 8 أشخاص في حادث بمنجم للفحم بالصين

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ابوظبي - سيف اليزيد -  لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين إثر حادث وقع الجمعة في منجم فحم بمدينة بينغدينغشان بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مكتب إدارة الطوارئ بالمدينة، أنه حتى الساعة 1:00 صباح اليوم السبت، تم تأكيد وفاة 8 أشخاص واعتبار 8 آخرين في عداد المفقودين من بين 45 شخصا ظلوا في المنجم.

وذكرت الوكالة أن الحادث وقع في الساعة 2:55 مساء الجمعة في منجم فحم تابع لشركة بينغدينغشان تيانآن المحدودة لتعدين الفحم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نجم عن انفجار الفحم والغاز.

ولفتت إلى أن 425 شخصا كانوا يعملون تحت الأرض عندما وقع الحادث، انتُشل 380 منهم من المنجم، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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