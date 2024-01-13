مجهولون سرقوا فيلا في كسارة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بإقدام مجهولين على سرقة فيلا في كسارة، طريق السوبر جوس. وفي التفاصيل، أن الفيلا غير مأهولة حاليا، ولدى تفقدها من صاحبها وجدها خالية من المفروشات كليا، ليتبين أن السارقين دخلوا بواسطة الكسر والخلع. وادعى صاحب الفيلا في مخفر المعلقة.

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