بالصور- ضبط طن أغذية منتهية الصلاحية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية بمدن المحافظة، لضمان تقديم غذاء آمن لمواطني المدن وزائريها.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى المرور على 36 منشأة خلال الحملة، وقامت اللجنة بتحرير 82 محضرا متنوعا، بواقع 35 محضر نظافة، و46 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، ومحضر ضبط 1000 كيلو جرام من الأغذية المنتهية الصلاحية والفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر إعدام 320 كيلو أغذية فاسدة وبها تغير في الخواص الطبيعية و59 لتر مشروبات فاسدة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أنه جرى سحب 6 عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل لبيان مدى صحتها للاستهلاك.

واكد على استمرار حملات المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بكافة مدن المحافظة، لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للجميع.