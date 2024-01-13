انت الان تتابع خبر الكشف عن عدد المصوتين في انتخاب رئيس البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ الخليج 365، أن "عدد الموقعين والمصوتين وأوراق الاقتراع هو 314".

وقبل قليل، أتم أعضاء مجلس النواب، الجولة الأولى من التصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، فيما تجرى حالياً عمليات عد وفرز الأصوات.



يذكر أن جلسة مجلس النواب، كانت قد افتتحت في وقت سابق من اليوم بحضور 260 نائباً.