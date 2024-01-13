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الكشف عن عدد المصوتين في انتخاب رئيس البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ الخليج 365، أن "عدد الموقعين والمصوتين وأوراق الاقتراع هو 314".

وقبل قليل، أتم أعضاء مجلس النواب، الجولة الأولى من التصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، فيما تجرى حالياً عمليات عد وفرز الأصوات.


يذكر أن جلسة مجلس النواب، كانت قد افتتحت في وقت سابق من اليوم بحضور 260 نائباً.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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