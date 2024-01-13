أوكرانيا تتصدى لهجمات استخدمت فيها صواريخ وقذائف

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنها تصدت لهجمات جديدة استخدمت فيها صواريخ وقذائف وطائرات مسيّرة على مناطق مختلفة من أراضيها.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أكد أنه «سجل إطلاق أربعين وسيلة هجوم جوي في المجموع» خلال ليل الجمعة- السبت، مضيفاً أنه دمر ثمانية صواريخ.

وأفاد بأنّ الهجمات نفّذت بمجموعة واسعة من الأسلحة بينها صواريخ كروز، وصواريخ باليستية، وصواريخ مضادة للطائرات، ومسيّرات.

من جهته، أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه ضرب مصانع أسلحة في أوكرانيا خلال الليل، مؤكداً أنه أصاب «كل» أهدافه في سلسلة من الضربات على منشآت تنتج الذخيرة والمسيّرات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطة يومية: «نفّذت قوات الاتحاد الروسي المسلحة هذا الصباح مجموعة ضربات... على منشآت تابعة للمجمّع الصناعي العسكري الأوكراني».

وأوضحت أنّ الضربات استهدفت أماكن لإنتاج القذائف والبارود والمسيّرات.

وأضافت أنّ «كل المنشآت المخصصة لذلك تعرّضت للقصف».

وأكدت كييف إسقاط ثمانية من أصل 40 صاروخاً، كما تم إحباط 20 قذيفة أخرى.

وقالت السلطات إن أضراراً لحقت بأكثر من 20 منزلاً وأصيبت امرأة في منطقة «سومي».

وذكرت مصادر رسمية أن صاروخاً سقط في فناء مبنى سكني في «بولتافا»، لكنه لم ينفجر.