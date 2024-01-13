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خطوط بروكسل الجوية تلغي رحلات جراء إضراب الطيارين

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د ب أ - بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت خطوط بروكسل الجوية أنها ألغت العديد من الرحلات اليوم السبت، جراء إضراب للطيارين بدون موافقة نقابتهم.
وجاء في بيان الشركة "نتيجة لذلك، اضطررنا للأسف إلغاء جزء من رحلاتنا".

إضراب الطيارين

امتدت الاضطرابات لتشمل حركة الطائرات المتجهة إلى ألمانيا ما أثر على الرحلات من وإلى هامبورج وبرلين وميونخ وغيرها من الرحلات المحلية والدولية.

لليوم الثاني.. إضراب الطيارين يلغي مئات الرحلات البريطانيةhttps://t.co/fh3CiZ2qen pic.twitter.com/gWDYOUTxt7— صحيفة اليوم (@alyaum)


وقالت الشركة إنه سوف يتم التواصل مع الركاب المتضررين عبر البريد أو الرسائل النصية، لإرسال معلومات إعادة الحجز في أقرب وقت ممكن.
ووفقا لنقابة "بي بي تي كيه"، يرجع سبب الإضراب الذي يستمر 24 ساعة إلى أن خطوط بروكسل الجوية لا تريد تعديل الحوافز وفق التضخم مثلما طالبوا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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