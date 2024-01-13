شكرا لقرائتكم خبر عن خطوط بروكسل الجوية تلغي رحلات جراء إضراب الطيارين والان نبدء بالتفاصيل

إضراب الطيارين

لليوم الثاني.. إضراب الطيارين يلغي مئات الرحلات البريطانيةhttps://t.co/fh3CiZ2qen pic.twitter.com/gWDYOUTxt7— صحيفة اليوم (@alyaum) لليوم الثاني.. إضراب الطيارين يلغي مئات الرحلات البريطانية https://t.co/fh3CiZ2qen pic.twitter.com/gWDYOUTxt7 — صحيفة اليوم (@alyaum) September 10, 2019

الدمام - شريف احمد - أعلنت خطوط بروكسل الجوية أنها ألغت العديد من الرحلات اليوم السبت، جراء إضراب للطيارين بدون موافقة نقابتهم.وجاء في بيان الشركة "نتيجة لذلك، اضطررنا للأسف إلغاء جزء من رحلاتنا".امتدت الاضطرابات لتشمل حركة الطائرات المتجهة إلى ألمانيا ما أثر على الرحلات من وإلى هامبورج وبرلين وميونخ وغيرها من الرحلات المحلية والدولية.وقالت الشركة إنه سوف يتم التواصل مع الركاب المتضررين عبر البريد أو الرسائل النصية، لإرسال معلومات إعادة الحجز في أقرب وقت ممكن.ووفقا لنقابة "بي بي تي كيه"، يرجع سبب الإضراب الذي يستمر 24 ساعة إلى أن خطوط بروكسل الجوية لا تريد تعديل الحوافز وفق التضخم مثلما طالبوا.