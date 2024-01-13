روسيا تصدر تحذيرا بشأن الانتخابات في تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت روسيا، اليوم السبت، القوى الخارجية إلى الامتناع عن الاستفزازات بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان "ندعو جميع القوى الخارجية إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت زاخاروفا أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان هي مسألة داخلية بحتة للصين، ومحاولات الدول استغلال الانتخابات في تايوان للضغط على بكين وزعزعة الوضع في المضيق وفي المنطقة، تعد بمثابة تهديد، فهي كلها تؤدي إلى نتائج عكسية.

وأشارت إلى أن موقف روسيا بشأن تايوان لم يتغير، والجانب الروسي يعترف بوجود صين واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال. واحتفظ الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بالسلطة فى تايوان بعد انتخاب مرشحه لاي تشينج-تي، رئيسا للبلاد ليحل محل الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنج-وين.