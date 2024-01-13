"لا لاهاي ولا غيرها سيوقفنا".. أبرز تصريحات  نتنياهو في المؤتمر الصحفي

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن محكمة العدل الدولية في لاهاي هي حضيض أخلاقي في تاريخ الأمم، مؤكدا "يا للعار يا للوقاحة، محكمة العدل الدولية في لاهاي هي حضيض أخلاقي في تاريخ الأمم، لا لاهاي ولا غيرها سيوقفنا".
وفي السطور الآتية أبرز تصريحاته:
- لن يوقفنا أي أحد لا لاهاي ولا محور الشر ولا أي أحد آخر.
- لن نعيد سكان شمال غزة الا بعد وقف الحرب.
لن نتوقف قبل تحقيق الانتصار ولن نتنازل عن انتصار واضح.
- قلت لـ بلينكن (وزير الخارجية الامريكية) إن هذه الحرب ليست حربنا فقط بل حربكم أيضا وهي حرب ضد محور الشر.
هناك امكانية للعمل في محور فيلادلفيا بسبب وجود ثغرة هناك.
- نحارب لتحقيق أمننا لأجيال وهي حرب تكبدنا ثمنا باهظا
- ندفع ثمنا باهظا للعيش في أرضنا بأمان وتحرير المحتجزين
- نتعهد لعائلات المحتجزين باستعادتهم جميعا
- من دون السيطرة على محور فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة فلا يمكننا أن نقضي على حركة حماس.
- نبحث كل الخيارات بشأن محور فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة.
- لن ننهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فلادلفيا وإلا فان دخول الأسلحة سيتواصل.