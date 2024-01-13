"لا لاهاي ولا غيرها سيوقفنا".. أبرز تصريحات  نتنياهو في المؤتمر الصحفي

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن محكمة العدل الدولية في لاهاي هي حضيض أخلاقي في تاريخ الأمم، مؤكدا "يا للعار يا للوقاحة، محكمة العدل الدولية في لاهاي هي حضيض أخلاقي في تاريخ الأمم، لا لاهاي ولا غيرها سيوقفنا".

وفي السطور الآتية أبرز تصريحاته: