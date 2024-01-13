ركاكة وضعف.. أبرز ما جاء في مرافعة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - اعترضت إسرائيل على ما جاء في الدعوى المقدمة ضدها من قبل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها فيها بارتكاب ممارسات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في حربها علي غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وزعم دفاع إسرائيل أمام المحكمة الدولية إن حرب غزة جاءت في إطار حقها الشرعي في الدفاع عن شعبها، متهمة حماس بأنها هي التي تمارس الإبادة الجماعية وتقدم صورة مشوهة للواقع والمنطق.

جاء ذلك في اليوم الثاني من جلسة استماع أمام المحكمة تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن نفسها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها.

وقال تال بيكر، رئيس فريق الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إن "جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة، للأسف، حقائق وروايات قانونية مشوهة إلى حدٍ كبير".

وقال حازم الضمور، مدير عام معهد ستراتيجيكس للدراسات والابحاث الاستراتيجية، لبي بي سي: "فيما يتعلق بدفاع إسرائيل عن نفسها في محكمة العدل الدولية، فقد تأسس ذلك الدفاع على مطالبة المحكمة بإسقاط القضية، ووصف حربها على غزة بالدفاع عن النفس ضد حماس والمنظمات الأخرى التي وصفتها بـ"الارهابية"، بالإضافة إلى طعن إسرائيل بالأسباب الشكلية للدعوى وعدم توفر شروطها، وهو دفاع وصف بالركاكة والضعف من قبل خبراء قانونيين، في مقابل مرافعة جنوب افريقيا المتماسكة والمتينة والتي تم التحضير لها جيداً بالوثائق والصور والفيديو والشهادات والقوانين، والمبنية على حجج قوية حسب نفس الخبراء".