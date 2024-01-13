كأس الأمم الأفريقية 2024 في سطور

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ياسر رشاد - القاهرة - ستنطلق مساء اليوم السبت، البطولة القارية في كوت ديفوار “ساحل العاج”، تم تحديد موعد كأس الأمم الأفريقية 2023 في يوليو 2023 هذا العام.
في نقاط كل شيء عن النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية:-
- تستضيف كوت ديفوار هذا الحدث للمرة 2 من تاريخها.
- وستجمع المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار المضيفة والفائزة مرتين بكأس الأمم الأفريقية ضد غينيا بيساو.
- ستنطلق المباراة في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي وستقام في ملعب إيبيمبي الحسن واتارا الذي تم بناؤه حديثا.
وستواجه نيجيريا العملاقة الأفريقية غينيا الاستوائية يوم الأحد في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى.
- تنقسم الفرق ال 24 المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات.
- وستسعى السنغال حاملة اللقب للاحتفاظ بلقبها.
- وفقا لتقارير وسائل الإعلام، من المتوقع أن يحضر ما لا يقل عن 1,5 مليون شخص الحدث في كوت ديفوار.
- ستقام المباريات في 5 مدن بما في ذلك العاصمة ياموسوكرو والعاصمة الاقتصادية أبيدجان.
- استثمرت البلاد ما يقرب من مليار فرنك أفريقي بقيمة 1.6 مليون دولار تقريبا.