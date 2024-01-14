عشرات آلاف الناشطين خرجوا بمظاهرة في واشنطن دعمًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

خرج عشرات الآلاف من الناشطين في العاصمة الأميركية واشنطن في مظاهرة دعما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الحرية القريبة من البيت الأبيض ومبنى الكابيتول، ومن هناك، كما هو مخطط، سوف يسيرون عبر شوارع العاصمة الأمريكية إلى البيت الأبيض.

وتم الإعلان عن المظاهرة قبل عدة أسابيع، أي قبل الهجمات الأميركية والبريطانية على جماعة "أنصار الله". ورغم ذلك جاء بعض الناشطين حاملين لافتات مؤيدة لليمن.

وخرجت يوم السبت أيضا مظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن، بالقرب من البيت الأبيض. وحمل الناشطون ألعابا تخليدا لذكرى الأطفال الذين قتلوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية.