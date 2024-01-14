تجدد أمطار نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تجددت الأمطار في الإسكندرية، مساء اليوم السبت، لليوم الرابع على التوالي تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى التي تتعرض لها المدينة الساحلية يصاحبها رياح جنوبية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهدت مناطق متفرقة في أحياء غرب ووسط وشرق والعجمي والمنتزه سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في سرعة الرياح ما زاد الإحساس بالبرودة وسط درجات حرارة بلغت 10 مئوية للصغرى.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد في المحافظة، وتكثيف التواجد الميداني لرؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة أو مشكلات نتيجة الأمطار.

ووجه اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، باستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين، فضًلا عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

وفي سياق متصل، تعمل 182 سيارة شفط في كسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء الإسكندرية خاصة بالمناطق الساخنة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي ومعتاد تجمع مياه أمطار بها.

بينما تجري حركة السفن والبضائع بشكل منتظم دون تأثير لموجة الطقس السيئ، فيما وجه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة الميناء بمتابعة الرصدات الجومائية والتأكد من حالة الجو وسلامة الملاحة.