غرق 4 صيادين في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

لقي 4 صيادين مصرعهم بترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، مساء اليوم السبت، وجرى انتشال الجثث وإيداعها مشرحة مستشفى المستشفى العام.

تلقى اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بغرق 4 صيادين بترعة الابراهيمية، بزمام قرية ماقوسة، ومحاولة الأهالي انتشالهم.

انتقلت قوات الانقاذ النهري والاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى انتشال الجثث، وتبين وفاة كل من: رجب شوقي أحمد، 46 سنة، وأحمد عبد الحليم سليمان، 36 سنة، ضاحي قدري عنتر، 30سنة، وشقيقة "محمود"، 25سنة، وجميعهم مقيمون قرية ماقوسة.

جرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة والملابسات، والوقوف على أسباب غرق الصيادين الأربعة.