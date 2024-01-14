في رحلة صيد.. كيف لقي 4 صيادين مصرعهم اختناقا في المنيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

كشف مصدر بمديرية الصحة في المنيا تفاصيل العثور على جثث 4 أشخاص متوفين داخل ماسورة ري، على حافة ترعة الإبراهيمية التابعة بالقرب من قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا.

وقال المصدر إن الأشخاص الأربعة من بينهم شقيقين، استغلوا السدة الشتوية التي تنفذ في تلك الأيام لتنظيف الترع من الحشائش وغيرها، حيث ينخفض منسوب المياه معها بشكل كبير، ودخلوا إلى ماسورة ري كبيرة ممتدة أسفل الأرض وتوزع المياه إلى الترع الفرعية في القرى المختلفة، معتقدين أنها قد تكون ممتليئة بالأسماك نتيجة قلة المياه، ولكنهم أصيبوا باختناق داخل الماسورة بعد أن مشوا بداخلها لأكثر من 200 متر.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الصيادين الأربعة من قرية ماقوسة، وعُثر بحوزتهم على شفاط مياه داخل الماسورة تحت الأرض، والذي كانوا يستخدمونه لشفط أية كميات مياه لإخراج الأسماك بسهولة، مشيرًا إلى أنهم متغيبون عن أهلهم منذ أمس، وعقب ذلك جاء ذويهم للسؤال عليهم في المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها للصيد، ولم يجدوا سوا ملابسهم، إلى أن تمكنت قوات الانقاذ النهري من العثور عليهم.

وتلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بغرق 4 صيادين بترعة الابراهيمية، بزمام قرية ماقوسة، ومحاولة الأهالي انتشالهم.

انتقلت قوات الانقاذ النهري والاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى انتشال الجثث، وتبين وفاة كل من: رجب شوقي أحمد، 46 سنة، وأحمد عبد الحليم سليمان، 36 سنة، ضاحي قدري عنتر، 30سنة، وشقيقة "محمود"، 25سنة، وجميعهم مقيمون قرية ماقوسة.

جرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة والملابسات، والوقوف على أسباب غرق الصيادين الأربعة.