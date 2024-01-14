رازي الحاج: نحن أمام مرحلة مفصلية ولبنان رهينة بيد حزب الله

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن لبنان أمام مرحلة مفصلية، مشيرا في حديث لصحيفة لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "بعد حرب تموز في عام 2006، تركت الدولة التي لم تستطع أن تفرض سيطرتها على كامل أراضيها، حزب الله يتمادى باتخاذ البلد رهينة وامتلاكه قرار السلم والحرب، واليوم في ظل ما يجري لم يعد لبنان فقط وسيطاً إنما رهينة بيد حزب الله، وهو مهدَّد بحرب إن لم يتمكن من إعادة بسط سلطته على كامل أراضيه وتطبيق القرار 1701".

وتوقف عند رسالة بعثة لبنان إلى الأمم المتحدة، حيث رأى أنها "عبَّرت بوضوح عن أنه، في حال تمَّت تسوية الترسيم البري وانسحاب إسرائيل من البقع التي لا تزال تحتلها في الجنوب، فإن لبنان ملتزم ببسط سلطته وسيطرته وبعدم وجود سلاح غير شرعي، وتحديداً سلاحاً غير سلاح الحكومة، وبالتالي يعني أن سلاح الحزب لا يمكن أن يجد غطاء له".