تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الأحد في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 90.67 جنيه بانخفاض نحو 2.11 جنيه مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مركز معلومات مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 75.21 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 107.31 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.