اليابان ترفع مستوى التحذير بعد نشاط بركاني في جزيرة سوانوز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_د ب أ

ثار بركان في جزيرة بجنوب غربي اليابان في وقت مبكر من اليوم، وفقاً لما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مطالبةً المتسلقين وغيرهم باتخاذ إجراءات لحماية حياتهم.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن البركان ثار الساعة 12:22 صباح اليوم (1522 السبت بتوقيت غرينتش) في جبل أوتاكي في جزيرة سوانوز بمحافظة كاجوشيما. ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع إصابات.

وفي أعقاب ثوران البركان، رفعت وكالة الأرصاد الجوية مستوى التحذير من النشاط البركاني، مطالبةً بعدم الاقتراب من فوهة البركان.

وحذرت الوكالة من احتمال قذف البركان صخوراً كبيرة في الهواء ضمن دائرة نصف قطرها نحو كيلومترين من فوهته.