قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس وبلدة زواتا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وبلدة زواتا الى الشمال الغربي، فجر اليوم الأحد، وداهمت العديد من منازل المواطنين، واعتقلت شابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) باقتحام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي معززة بالآليات العسكرية، منطقة الحسبة، وشارع عمان، ومحيط كلية الروضة، والجبل الشمالي، وأحياء أخرى بمدينة نابلس، وداهمت العديد من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت شابين من زواتا، ومن الجبل الشمالي.