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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس وبلدة زواتا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وبلدة زواتا الى الشمال الغربي، فجر اليوم الأحد، وداهمت العديد من منازل المواطنين، واعتقلت شابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) باقتحام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي معززة بالآليات العسكرية، منطقة الحسبة، وشارع عمان، ومحيط كلية الروضة، والجبل الشمالي، وأحياء أخرى بمدينة نابلس، وداهمت العديد من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت شابين من زواتا، ومن الجبل الشمالي.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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