انت الان تتابع خبر البنك المركزي يصدر توجيهاً يخص المقترضين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة للبنك، تابعتها الخليج 365، أنه "استناداً الى قرار مجلس ادارة هذا البنك المرقم (٦) لسنة ٢٠٢٤ والمتخذ بجلسته المرقمة بالعدد ١٦٤٦ (ستمائة وستة واربعون بعد الالف)، المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢، تقرر ما يأتي:١. يسمح للمقترضين بالعملات الاجنبية من المصارف الخاصة والحكومية التسديد بالدينار العراقي وبحسب سعر الصرف الرسمي المقرر من البنك المركزي العراقي على ان يعزز هذا البنك حسابات المصارف بالدولار لأغراض التحويل الخارجي وبسعر الصرف الرسمي بحسب حاجتها لذلك او التسديد بنفس عملة الاقتراض ويسري هذا القرار على القروض التي صرفت قبل ٢٠٢٤/١/١".

٢. يسمح للمصارف بمنح القروض بالعملات الاجنبية للمقترضين الذين لديهم ايرادات بالعملات الاجنبية كافية لتسديد مبلغ القرض بالعملة ذاتها".