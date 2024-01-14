بإمكانيات غير مسبوقة.. "realme 11 pro plus" هاتف ذكي مبتكر في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

نجحت شركة ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم للهواتف الذكية، في جمع العديد من المميزات غير المسبوقة في هاتفها realme 11 Pro Plus. وهي الإمكانيات أهلت الهاتف وجعلته يحوز على لقب أفضل هاتف ذكي مبتكر في عام 2023، مقارنة بمثيله من العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق.

وجمعت شركة ريلمي، في هاتف realme 11 Pro Plus العديد من المميزات ليكون هاتفًا ذكيًا فريداً من نوعه، فقد تم تزويده بشاشة كبيرة من نوع AMOLED تعطي ألواناً حقيقية وكأنك في الطبيعة، ويبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة 120 هرتز، مما يضمن الحصول على تجربة بصرية مريحة، ومعالج MediaTek Dimensity 7050 وكاميرا رائعة بدقة 200 ميجا بكسل تلبي متطلبات هواة التصوير بالهواتف المحمولة وتعطي صوراً واضحة تماماً وخلابة، وبطارية تدوم لأطول وقت ممكن قدرتها 5000 مللي أمبير في الساعة.

ويعد هاتف realme 11 Pro Plus الهاتف المثالي لمن يبحثون عن هاتف ذكي وفريد من نوعه حيث يجمع كافة المواصفات المطلوبة الحديثة التي تلبي احتياجات ورغبات المستهلكين الذي يبحثون عن امتلاك هاتف يجمع كل المميزات المتقدمة والحديثة، حيث يوفر الهاتف استجابة فائقة السرعة عند وجود مهام متعددة بدون صعوبة، حتى عند التنقل بين التطبيقات والألعاب بدون أي تأخير.

ويتميز الهاتف بسعة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت وهو ما يسهل من عملية التخزين ولا يكون عائقاً بالنسبة لمحبي الاحتفاظ بالصور والفيديوهات والتطبيقات المختلفة والمستندات المتنوعة المهمة عند التنقل من مكان إلى آخر، فمساحة الهاتف تكفي لتخزين أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة سعة التخزين حسب الحاجة باستخدام بطاقة microSD.

وبالنسبة لمحبي وعشاق الصور السيلفي فالكاميرا الأمامية لهاتف realme 11 Pro Plus، تم تزويدها بدقة 32 ميجا بكسل وتقدم صورًا سيلفي عالية الدقة ومكالمات فيديو واضحة. سواء كنت تلتقط صورة سيلفي لنفسك أو مع الأصدقاء أو العائلة، فإن الكاميرا الأمامية في realme 11 Pro Plus ستساعدك على التقاط أفضل ما لديك.

ويمثل عمر البطارية بشكل دائم مصدر قلق لمستخدمي الهواتف الذكية، وقد عالجت شركة Realme عمر البطارية الذي يعتبر مصدر شكوى للكثيرين من مستخدمي أجهزة الهواتف الذكي فهاتف Realme 11 Pro Plus تم تزويده ببطارية ضخمة من نوع Li-Po بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يضمن أن الجهاز لن يحتاج إلى إعادة الشحن بشكل متكرر. وحتى عند إعادة الشحن فتقنية SUPERVOOC Charge بقوة 100 واط توفر سرعات شحن فائقة السرعة بما يضمن إعادة شحن الهاتف كاملاً خلال 20 دقيقة.

وتأتي الشاشة في هاتف realme 11 Pro Plus كواحدة من أفضل شاشات الهواتف الذكية، فهي من نوع AMOLED حجمها 6.7 بوصة وبدقة 1080 × 2412 وبقوة تحديث 120 هرتز. وتتميز الشاشة في realme 11 Pro Plus بألوان زاهية وتفاصيل واضحة ومريحة في نفس الوقت، وتعتبر مثالية لمشاهدة الأفلام أو الألعاب المختلفة.

ويعتبر نظام الكاميرا في هاتف realme 11 Pro Plus مبتكراً وجديد من نوعه، فالمستشعر الرئيسي بدقة 200 ميجابكسل، ويعد أحد المستشعرات عالية الدقة في هذا الهاتف الذكي. أما العدستين الأخريين في النظام فهما عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، مما يجعل نظام الكاميرا قادراً على التقاط الصور الرائعة في مختلف ظروف الإضاءة المحيطة بمكان التصوير.

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