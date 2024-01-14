باريس وبرلين تدليان بتصريحات بشأن دعم أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كرر وزير الخارجية الفرنسي الجديد ونظيرته الألمانية، اليوم الأحد، عزم بلديهما على دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا" في أزمتها الحالية.

وصرح ستيفان سيجورنيه للصحافيين، خلال زيارته الأولى إلى برلين بعد توليه حقيبة الخارجية "نحن على توافق تام" للقول "إن علينا دعم الأوكرانيين ما دام ذلك ضروريا".

وأضاف الوزير، الذي زار كييف أمس السبت "هذا يعني أن علينا تنظيم عناصر مبادرة منسقة على الصعيد الأوروبي" محورها "الدفاع عن قيمنا ومصالحنا".

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وجوب البقاء "إلى جانب أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا".

يأتي الموقف الفرنسي-الألماني المشترك في وقت تبدي كييف قلقها حيال تردد حلفائها الأوروبيين والأميركيين في منحها مزيدا من المساعدات العسكرية.

وحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة أن يعبئ حلفاءه مجددا.